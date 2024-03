Policjanci ze Sławna zatrzymali w ciągu dwóch dni pięć poszukiwanych osób

Najstarszy z zatrzymanych miał 50 lat, natomiast najmłodszy 26 lat – co ciekawe był to ojciec z synem.

Do pierwszych czterech zatrzymań doszło w czwartek w godzinach popołudniowych. Policjanci jako pierwszego zatrzymali 49-letniego mieszkańca miasta poszukiwanego przez Sąd Rejonowy w Sławnie celem odbycia 1 roku pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do sławieńskiej komendy, skąd trafi do aresztu.