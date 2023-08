Policyjny pościg w Sławnie. Zderzyły się dwa auta, lądował śmigłowiec LPR [ZDJĘCIA] Tomasz Turczyn

Do groźnego zdarzenia doszło przed południem w okolicy ulicy Morskiej w Sławnie. Ze wstępnych informacji od sławieńskiej policji wynika, że osobowe auto nie zatrzymało się do kontroli drogowej. Według policji patrol ruszył w pościg za pojazdem i to skończyło się zderzeniem dwóch cywilnych samochodów osobowych. Wstępnie wiadomo, że 3 osoby zostały zabrane do szpitali.