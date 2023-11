Poprawiają single track na Górze Chełmskiej, sypiąc pieniędzmi. To złotówki wyrzucone w błoto? [ZDJĘCIA] Piotr Polechoński

Temat single tracka powraca niczym bumerang. Zdaniem użytkowników w kilku miejscach znów jest on w tak złym stanie, że jego przejechanie to spore ryzyko Facebook / Góra Chełmska na tak, dla Singletrack Zobacz galerię (12 zdjęć)

Dramat, fuszerka, katastrofa - tak rowerzyści mówią o trasie „single track” na wzgórzach Góry Chełmskiej, oddanej do użytku w 2019 roku. Po krótkim czasie korzystania z niej jej stan techniczny był tak zły, że konieczny był poważny remont. Teraz problem powrócił, a rowerzyści wydali w tej sprawie oświadczenie i apelują, by je kopiować i wysyłać do prezydenta Koszalina.