Postęp prac na odcinku S11 z Koszalina do Bobolic. Otwarcie już wkrótce! [ZDJĘCIA]

- Na S11 Zegrze Pomorskie - Kłanino trwają ostatnie prace wykończeniowe – informuje szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Otwarcie wszystkich trzech odcinków realizacyjnych S11 Koszalin - Bobolice o łącznej długości 48 kilometrów planowane jest pod koniec września.

Inwestycja, która rozpoczęła się w połowie 2021 roku podzielona była na trzy odcinki budowane jednocześnie: z Koszalina do Zegrza Pomorskiego (długość 16,8 km, wykonawca Budimex, wartość umowy 579,8 mln zł), z Zegrza do Kłanina (długość 19,3 km, wykonawca Mostostal Warszawa, wartość umowy 478,3 mln zł) i z Kłanina do Bobolic (długość 11,6 km, wykonawca Kobylarnia i Mirbud; wartość umowy: 450 mln zł).

Z kolei pod koniec sierpnia podpisano umowę na budowę odcinka drogi ekspresowej S11 z Bobolic do Szczecinka. Pojedziemy nim w roku 2026. Zbuduje go firma Intercor za 1,107 miliarda złotych. To ostatni odcinek realizacyjny S11 na Pomorzu Zachodnim – droga od Kołobrzegu do Koszalina i obwodnica Szczecinka funkcjonują już kilka lat.