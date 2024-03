Poważne problemy z budową dworca w Koszalinie. Będzie później i drożej [ZDJĘCIA]

- To, jak bardzo ulegnie zmianie termin oddania do użytku nowego obiektu, będzie zależało od przyjętych ostatecznie rozwiązań konstrukcyjnych i wszelkich uzgodnień. Jednak wszystko wskazuje na to, że inwestycja nie zakończy się w terminie, czyli do końca 2024 roku, jak pierwotnie planowano - słyszymy od wykonawców.