Prognoza pogody dla Koszalina i regionu. Kiedy będzie cieplej?

Jak informuje IMGW, niemal cała Europa jest w zasięgu rozległego niżu z rejonu Zatoki Botnickiej, tylko krańce północno-zachodnie są na skraju wyżu znad Atlantyku.

18.01.2024 - 19.01.2024 (Czwartek/Piątek) Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, od północy rozpogodzenia. Na północy możliwy przelotny śnieg. Temperatura maksymalna od -1°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu nad morzem porywisty, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami przelotne opady śniegu, głównie nad morzem. Temperatura minimalna od -6°C do -3°C. Wiatr umiarkowany, nad ranem dość silny i porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady śniegu, głównie na północy. Nad morzem także deszcz ze śniegiem i możliwa burza. Na północy przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr umiarkowany i porywisty, nad morzem dość silny, okresami silny, około 40 km/h, w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

19.01.2024 - 20.01.2024 (Piątek/Sobota) W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem. Miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, a na północy o 8 cm. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C. Wiatr przeważnie dość silny, nad ranem w porywach do 65 km/h, nad morzem silny od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne, na północy może ograniczać widzialność do 100 m. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Na północnym wschodzie prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem do 70 km/h, w ciągu dnia słabnący, zachodni. Wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne, na północy może ograniczać widzialność do 100 m.

Polska jest pod wpływem wspomnianego niżu. Na południu kraju zaznacza się pofalowany front atmosferyczny, na którym tworzą się płytkie ośrodki niżowe. Jesteśmy w powietrzu polarnym morskim, na południu kraju przejściowo cieplejszym, na północy chłodniejszym. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 978 hPa, będzie wzrastać. W czwartek zachmurzenie duże z lokalnymi większymi przejaśnieniami, wieczorem na zachodzie możliwe rozpogodzenia. Opady śniegu, na południu i lokalnie na wschodzie także deszczu ze śniegiem i deszczu, przejściowo marznącego i powodującego gołoledź. W rejonach podgórskich opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 8 cm. Temperatura maksymalna od -1 st. C na północnym wschodzie, na Kaszubach i Ziemi Lubuskiej, około 1 st.C w centrum i na północy, do 7 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. W rejonach podgórskich Karpat porywy do 55 km/h, wysoko w Tatrach do 60 km/h, w Sudetach do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Nad morzem przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, możliwe burze. Opady śniegu również na wschodzie, w centrum i południu kraju. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 6 cm w Tatrach, Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Temperatura minimalna od -10 st.C na Suwalszczyźnie i Mazurach, około -5 st.C w centrum, do -1 st. C na wybrzeżu; chłodniej w rejonach podgórskich Sudetów, około -12 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich. W Karpatach i nad morzem porywy wiatru do 65 km/h, w Sudetach do 80 km/h.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie na północy i zachodzie kraju przelotne opady śniegu. Nad morzem możliwe burze. Na północnym zachodzie prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 8 cm. Temperatura maksymalna od -3 st. C na północnym wschodzie, około -1 st, C na zachodzie i w centrum kraju, do 3 st. C nad morzem; w rejonach podgórskich Tatr chłodniej około -5 st. C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich, powodujący miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Nad morzem porywy wiatru do 65 km/h, w Sudetach do 80 km/h, powodujący zamiecie śnieżne.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w opady śniegu. Temperatura maksymalna około 1 st. C. Drogi i chodniki śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i słabe opady śniegu, głównie w pierwszej połowie nocy. Temperatura minimalna około -5 st. C. Drogi i chodniki śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W piątek zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna około -1 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. (PAP)

