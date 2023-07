Program „Profilaktyka 40 PLUS” został przedłużony. Badania warto wykonać na przykład na urlopie

Kolejne wydłużenie programu to efekt tego, że z darmowych profilaktycznych badań korzystamy niechętnie. Według najnowszych danych resortu zdrowia (z 21 lipca) 2,7 mln osób wzięło udział w programie Ministerstwa Zdrowia Profilaktyka 40 Plus. Tymczasem uprawnionych do badań jest 20 mln Polek i Polaków. Najchętniej badaniom poddają się osoby w wieku 40-49 lat. W tej grupie wiekowej wystawione skierowanie oraz zrealizowane badanie ma już ponad 1 mln 21 tys. osób. Generalnie , we wszystkich grupach wiekowych, przebadało się więcej kobiet niż mężczyzn.

Wydłużenie programu o kolejne pół roku to nie jedyna zmiana. Zmienione rozporządzenie umożliwi ponowne skorzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby objęte programem pod warunkiem, że od ich udzielenia po raz pierwszy upłynęło co najmniej 12 miesięcy. Nowością jest też to, że od lipca na badania zarejestrować się można tylko za pośrednictwem elektronicznej rejestracji.