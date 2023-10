Projekt uchwały o reparacjach od Niemiec poróżnił radnych w Szczecinku

Radni RdS złożyli projekt uchwały do prezydium rady miasta z myślą o jej podjęciu na sesji rady pod koniec października. Wcześniej projekt stanął na posiedzeniu komisji prawa i legislacji, która opiniuje zgłoszone wnioski.

- Niestety, nie uzyskał on akceptacji większości radnych z klubu Platformy Obywatelskiej - mówi Pawłowicz. - Jest to niezrozumiałe, bo to nasz obowiązek wobec pokoleń, które walczyły o wolną Polskę.