Protestowali przed ratuszem w Koszalinie. Chcą godnej opieki dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Chcemy zmian systemowych w naszym kraju, chcemy zmian w koszalińskim systemie orzecznictwa oraz zabiegamy o to, by utworzyć w Koszalinie miejsca rekreacji, wypoczynku i integracji dzieci z niepełnosprawnościami - mówiła Małgorzata Leśniewska - Lorek, jedna z organizatorek protestu.

- Za 635 zł nikt samodzielnie się nie utrzyma. Kryteria, które należy spełniać, aby otrzymać maksymalne wsparcie są tak ostre, że mało kto będzie się do tego kwalifikował. Obecna ustawa nie rozwiązuje problemu braku wsparcia w okresie po zakończeniu edukacji - to tylko niektóre powody, dla których ten postulat, zdaniem inicjatorów akcji, należy spełnić.

Następny postulat to płatny asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami. W tym akurat przypadku projekt ustawy jest na etapie konsultacji społecznych. Uczestnicy wydarzenia podkreślali także, że subwencja oświatowa dla dziecka niepełnosprawnego powinna trafiać do szkoły, w której się uczy, a nie do gminy, jak to jest obecnie.

- Chcemy wprowadzenia zasady, aby pieniądze z subwencji oświatowej szły za dzieckiem niepełnosprawnym i jemu służyły.

Zdaniem protestujących konieczna jest również zmiana kryterium dochodowego.

- Chcemy, aby po przekroczeniu wskazanego dochodu wsparcie zostało zachowane przy proporcjonalnym do nadwyżki zmniejszeniu kwoty.