Przed sesją w ratuszu. Korekty w budżecie, odbiór odpadów i nowa instytucja w Koszalinie

W uzasadnieniu tego projektu uchwały czytamy, że wynika on z przeprowadzonego przeglądu obszaru i granic aglomeracji Koszalin oraz analizy rocznego sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W związku z tym stwierdzono konieczność zmiany aglomeracji w zakresie równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji, zmiany granic aglomeracji, a także zmiany planowanych inwestycji w obszarze infrastruktury ściekowej. Ma to także związek z tym, że Kretomino zostało włączone do obszaru administracyjnego miasta.