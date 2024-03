Co dalej ze spalarnią odpadów w Koszalinie? Ma być gotowa pod koniec 2026 roku [WIDEO]

- Niemal połowa odpadów, powstających w regionie, będzie mogła być spalona w nowym zakładzie. To da energię, która dostarczy około 10 procent potrzebnej energii do ogrzewania mieszkań w Koszalinie. I ważne: to element dekarbonizacji naszego miasta, MEC spali mniej węgla, potrzebnego do ogrzewania - słyszymy.