Przy budynku głównym Politechniki Koszalińskiej trwa budowa cognitarium [ZDJĘCIA]

Cognitarium powstaje przy głównym budynku Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich, na placu między kampusem, a halą widowiskowo-sportową.

Centrum Wiedzy Cognitarium to jeden z ważniejszych projektów rozwojowych Politechniki Koszalińskiej oraz jedna z bardziej zaawansowanych konstrukcji realizowanych w mieście w ostatnich latach.

Cognitarium ma stać się nową siedzibą dla Biblioteki Głównej PK, uczelnianego archiwum i innych placówek. Przede wszystkim jednak ma być przestrzenią dla edukacji, popularyzacji nauki, wymiany doświadczeń. Będzie tu można realizować różne społeczne projekty. Znajdzie się w nim również miejsce dla galerii i kawiarni, a jedną z atrakcji ma być - umieszczone w holu wejściowym - Wahadło Foucaulta.

Całkowity koszt inwestycji to około 70 milionów złotych, przy czym rządowa dotacja to 50 mln zł. Reszta to fundusze unijne oraz środki własne uczelni.

Przypomnijmy, że pod koniec maja 2023 roku, podczas wizyty prezydenta RP Andrzeja Dudy, odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Wiedzy Cognitarium Politechniki Koszalińskiej.