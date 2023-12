Przygotowania do wyboru rektora na Politechnice Koszalińskiej

- W świetle zapisów Statutu Politechniki Koszalińskiej, rektorem uczelni może zostać osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego - wyjaśnia dr hab. Danuta Zawadzka, profesor PK i rektor Politechniki Koszalińskiej. - Zgłoszenia kandydatów na rektora mogę być dokonywane przez Radę Uczelni, po zaopiniowaniu kandydatur przez senat Politechniki Koszalińskiej lub grupę pracowników w liczbie nie mniejszej niż 5 procent zatrudnionych na Uczelni, przy czym w tej grupie co najmniej 50 procent stanowić muszą profesorowie i doktorzy habilitowani - zaznacza pani rektor, potwierdzając przy tym, że ponownie zamierza ubiegać się o tę funkcję. Ta sama osoba może być bowiem rektorem uczelni publicznej nie więcej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. Komisja Wyborcza Uczelni dopiero rozpoczyna działania dotyczące organizacji wyborów, więc pozostali kandydaci nie są jeszcze znani.

Senat Politechniki Koszalińskiej na grudniowym posiedzeniu podjął uchwałę o składzie Komisji Wyborczej Uczelni (KWU) i dokonał wyboru Przewodniczącego Komisji. Komisja określi regulamin i harmonogram wyborów, będzie organizowała spotkania przedwyborcze z kandydatami. Wyboru Rektora dokonuje Kolegium Elektorów, reprezentujące wszystkie grupy pracownicze i studentów. To Kolegium natomiast jest wybierane przez społeczność akademicką w tajnym głosowaniu. Będzie ono liczyć 72 osoby, w tym 20 procent studentów.

Jeśli chodzi o harmonogram, to Komisja Wyborcza Uczelni ma czas do 30 czerwca, ale zwyczajowo wybory rektora odbywały się w marcu, a w 2020 roku - z uwagi na pandemię - w kwietniu. Jak będzie w tym razem, jeszcze nie wiadomo.

Do najważniejszych wyzwań nowej kadencji będą na pewno te dotyczące naboru, rekrutacji studentów i promocji w tym zakresie. - Od dwóch lat notujemy wzrost liczby studentów i studentek rozpoczynających studia, co jest ogromnym sukcesem w okresie niżu demograficznego - przyznaje Danuta Zawadzka. - Kolejnym wyzwaniem będzie rozwijanie Uniwersytetu Europejskiego EU4DUAL i zwiększenie mobilności międzynarodowej. Musimy poszerzyć ofertę kursów w językach obcych i kontynuować starania o akredytacje międzynarodowe naszych kierunków studiów. Powinniśmy zwiększyć dostępność naszej oferty w zakresie możliwości doskonalenia kompetencji i oferowania tzw. mikropoświadczeń - dodaje pani rektor. Te są, jak czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, opisem efektów uczenia się. Choć są własnością osoby uczącej się a także mogą być udostępniane i przenoszone, to wydawane są przez szkoły, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, renomowane instytucje oraz firmy na podstawie przejrzystych kryteriów.

- W odniesieniu do nauki, bardzo istotne będzie dążenie do pozyskania grantów na finansowanie badań na rzecz gospodarki. Wreszcie dokończenie inwestycji w Cognitarium. To będzie kadencja pełna wyzwań, ale na pewno bardzo ciekawa - podsumowuje dr hab. Danuta Zawadzka, profesor PK i rektor Politechniki Koszalińskiej.