Ps. „Rybka”. Bohater dwóch powstań Piotr Karpowicz nie żyje

- To był wspaniały człowiek. O niezwykłym życiorysie na podstawie którego można by nakręcić kilka filmów. Nam udało się zrobić jeden, nasz debiutancki fabularyzowany dokument - mówi Marcin Maślanka ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej "Gryf" (jego członkowie wraz z realizatorami z koszalińskiego Studia Filmowego Jart od pewnego czasu kręcą fabularyzowane opowieści, które przypominają mało znane, choć fascynujące epizody z historii Koszalina). - To był człowiek, który wiele przeszedł, wiele przecierpiał, nie raz spojrzał śmierci w oczy. Ale pomimo to cechował się taką pogodą ducha i witalnością, że niejeden młody chłopak mógłby mu pozazdrościć - wspomina weterana Maślanka.

Po wkroczeniu Sowietów, w lutym 1945, został aresztowany przez NKWD. Przeszedł ciężkie śledztwo w więzieniu na Łukiszkach. Skazany przez sowiecki sąd na 10 lat łagrów trafił do gułagu w Norylsku. Wykonywał tam ciężką pracę w kopalniach i fabrykach. Tutaj też wziął udział w antysowieckim powstaniu w 1954 roku (za co został skazany na karę śmierci, której cudem uniknął). Co ciekawe, to właśnie w gułagu spotkał uwięzionego rosyjskiego profesora matematyki, który uczył go tej dyscypliny nauki aż do poziomu uniwersyteckiego (po powrocie do kraju pan Piotr ukończył doktorat z matematyki ).