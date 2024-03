PSL i Trzecia Droga deklarują: nasi radni będą łącznikiem między wami a urzędami [WIDEO]

W Koszalinie Trzecia Droga, czyli PSL i Polska 2050, wspierają komitet wyborczy "Dumni z Koszalina". W ramach komitetu o reelekcję ubiega się m.in. Błażej Papiernik, od niedawna członek PSL. Podczas spotkania dziennikarzami, radny mówił, że ostatnia kadencja była trudna, cieniem na niej położyła się pandemia i wojna na Ukrainie, ale pomimo tego udało się radzie wiele osiągnąć.

Za swój sukces uważa akcję "szpitalne historie", które opisywały problemy pacjentów i pracowników koszalińskiego Szpitala Wojewódzkiego. Kwestie zdrowia dalej mają być jednym z jego priorytetów.

- Koszaliński szpital jest szpitalem wojewódzkim, musimy walczyć o to, by zarząd województwa, nowy sejmik, brały na siebie większą odpowiedzialność za jego funkcjonowanie - mówił.

O co jeszcze zamierzają walczyć kandydaci do rady miejskiej? O to, by Koszalin był miastem jeszcze bardziej zielonym (tu pomóc ma stworzenie posady miejskiego ogrodnika), o lepszą drogową infrastrukturę (Piotr Jedliński od początku kampanii deklaruje zwiększenie wydatków na ten cel o 100 procent).