Radni o uchwale Rady Miejskiej w Koszalinie, która... trafiła do śmietnika [WIDEO]

- Ta uchwała to wręcz przymuszanie koszalińskich przedsiębiorców do tego, by płacili nawet 100 procent więcej niż dotychczas - mówili zgodnie radni opozycyjnej w Radzie Miejskiej w Koszalinie Koalicji Obywatelskiej: Sebastian Tałaj, Barbara Grygorcewicz, Tomasz Bernacki, Aneta Urbaniak, Dorota Chałat, Krystyna Kościńska.

Zwołali w poniedziałek specjalną konferencję, na której zapowiedzieli, że według nich to uchwała wręcz o charakterze monopolistycznym (przymusza do przystąpienia do miejskiego systemu gospodarowania odpadami), więc oni złożą wnioski o wycofanie jej z obiegu prawnego.