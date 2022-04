Rekrutacja do przedszkoli w Koszalinie. Złóż wniosek nim upłynie termin

Już 22 kwietnia mija termin na składanie dokumentów o przyjęcie do przedszkola, wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. No właśnie - o jakie kryteria chodzi?

Wśród nich wymienić można m. in. wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci), czy jego niepełnosprawność. Sporo punktów zyska wniosek na dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną. Istotne jest też tzw. kryterium lokalne, tzn. w pierwszej kolejności przyjmowane będzie dziecko, które wraz z rodzicem (opiekunem prawnym) mieszka w Koszalinie. Choć każde dziecko ma prawo do wychowania przedszkolnego, to nie oznacza, że będzie mogło korzystać z miejsca w przedszkolu wskazanym w podaniu jako placówka pierwszego wyboru. To właśnie zależy od punktów uzyskanych na etapie rekrutacji.