Rowerowa Stolica Polski. Koszalinianie poprawiają wyniki

W tej darmowej dla mieszkańców - ale promowanej nagrodami - akcji promującej zdrowy tryb życia i transport ekologiczny wzięły udział 62 miasta, między innymi Koszalin, Bydgoszcz (organizator rowerowej rywalizacji), Kołobrzeg, Gorzów Wielkopolski, Stargard, Kielce, Katowice, Białystok, Przemyśl, Toruń, Suwałki, Włocławek, czy Zielona Góra i Poznań.

Zasady? Bardzo proste. Za pośrednictwem aplikacji Aktywne Miasta, w okresie od 1 do 30 czerwca zliczane były przejechane rowerem kilometry poszczególnych uczestników. Ci zaś dzięki aplikacji wybierali, dla którego miasta będą jeździć. Wartością dodaną akcji są także zebrane dane dotyczące tego, po jakich trasach najczęściej się poruszano, co następnie może być punktem wyjścia do planowania i projektowania nowych ścieżek i infrastruktury rowerowej.