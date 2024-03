Ruszyła budowa węzła drogowego na S11 w Szczecinku [ZDJĘCIA]

Przy wylocie S11 ze Szczecinka na północy miasta rozpoczęły się prace budowlane. Niwelowany jest teren na północ od ronda, gdzie kończy się obwodnica Szczecinka (dalej na Koszalin prowadzi DK11). To tu powstanie węzeł drogowy Szczecinek Północ - element odcinka S11 z Bobolic do Szczecinka, na budowę którego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad umowę podpisała w zeszłym roku.

W normalnym układzie jeszcze długo nic by się tu nie działo (obecnie trwają prace przygotowawcze, przenosiny gazociągu, wycinka lasu), ale prace można przyśpieszyć. Przy okazji czasowego zamknięcia części obwodnicy Szczecinka (zapadał się fragment na wysokości ulicy Wodociągowej i do czerwca potrwają tam roboty, które wymusiły zamknięcie jej dla ruchu) mogą można rozpocząć prace przy wylocie na Koszalin. Będzie to początek inwestycji związanej z budową drogi S11 Szczecinek – Bobolice. W rejonie obecnego ronda na północnym krańcu obwodnicy będzie budowany nowy węzeł drogowy. Wykonawca skorzystał z zamknięcia tego odcinka i zrealizuje część prac.