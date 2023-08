Ślady po wojnie siedmioletniej. Pokaz unikatowych artefaktów w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Ludzkie szczątki pochowano na terenie kołobrzeskiego cmentarza komunalnego. Znalezione przy nich rzeczy trafiły do Muzeum Oręża Polskiego. Są to żeton metalowy, dwa krzyżyki i ikona.

- Wszystko wskazuje na to, że w badanym miejscu pochówków jest więcej. Mogliśmy jednak eksplorować tylko tę część terenu, która przylega do zaplanowanych ziemnych prac - mówi dr Ewa Kozak, z Działu Historii Kołobrzegu.

Najcenniejszym zabytkiem jest ikona podróżna z wizerunkiem św. Mikołaja Cudotwórcy, arcybiskupa Myr Licyjskich. Zarówno forma przedstawienia, jak i ikonografia, wskazują, że jest to ikona prawosławna, wykonana ok. II połowy XVIII wieku. Podobne znajdowano na polach bitewnych z udziałem żołnierzy rosyjskich m.in. z okresu wojny siedmioletniej. Święty był uznawany za patrona m.in. pielgrzymów i podróżnych.

Dwa kolejne znalezione zabytki to prawosławne krzyżyki. Ciekawym znaleziskiem jest też żeton. Jest to albo żeton folwarczny, albo token (liczman), używany w dawnej rachunkowości (z wizerunkiem Ludwika XIV i Herbem Wielkim Królestwa Francji).

Jak podkreślają pracownicy Muzeum zabytki w postaci krzyżyków i ikony to wyjątkowa rzadkość jeśli idzie o wyposażenie żołnierzy rosyjskich w wojnie siedmioletniej, którzy trzy razy oblegali Kołobrzeg: w 1758, 1760 i 1761 roku. Sam konflikt wybuchł pomiędzy Wielką Brytanią, Prusami i Hanowerem, a Francją, Austrią, Rosją, Szwecją i Saksonią. Była to wojna o zasięgu światowym - walki toczyły się w Europie, Ameryce Północnej, Indiach i na wyspach karaibskich. W późniejszej fazie konfliktu do wojny przyłączyły się Hiszpania i Portugalia oraz Holandia, której siły zostały zaatakowane w Indiach. Ocenia się, że w czasie wojny zginęło od 900 000 do 1 400 000 ludzi.