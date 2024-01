Odkrycia przy prawosławnej cerkwi w Koszalinie mieli podziwiać turyści. Nic z tego nie wyszło

Chodzi o wykopaliska na tyłach prawosławnej cerkwi w parafii pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. Te zostały przeprowadzone przez koszalińskich archeologów w 2014 roku. Ci mogli tu wejść, bo prawosławna parafia rozpoczęła budowę plebanii i domu opieki społecznej (każdy inwestor musi ich wpuścić, gdy zaczyna pracę w historycznej części miasta).

Szybko się okazało, że archeolodzy zanotowali niemały sukces. Światło dzienne ujrzały wówczas dobrze zachowane, najstarsze koszalińskie fundamenty, na których przed wiekami stał pierwotny kościół, odkryto też pochówki sprzed wieków ( w tym kilka kompletnych szkieletów). Jednak najciekawsze było to, co archeolodzy odkryli bliżej cerkwi: w głębokim wykopie odsłonili ślady po rowie melioracyjnym, który miał nadmiar wody odprowadzać do pobliskiej Dzierżęcinki.