„Sołtys – Ambasador Programu Czyste Powietrze”. W powiecie świdwińskim blisko 20 sołtysów będzie promować program

Teraz jest szansa na kolejne dotacje, a o możliwości skorzystania z nich swoich mieszkańców będą informować także sołtysi. Blisko 20 sołtysów z powiatu świdwińskiego w poniedziałek (21 sierpnia) wzięło udział w spotkaniu dotyczącym inicjatywy „Sołtys – Ambasador Programu Czyste Powietrze”. Do promowania ogólnopolskiego, rządowego programu wymiany źródeł ciepła na ekologiczne zachęcali m.in. wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska czy Marek Subocz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas spotkania sołtysi dowiedzieli się, jakie są zasady skorzystania ze wsparcia i jak przekonać mieszkańców swoim wsi do złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego.

Na termomodernizację i nowe źródło ciepła można otrzymać nawet 136 tys. zł na wymianę nieefektywnego, wysokoemisyjnego źródła ciepła i termomodernizację domu. Do tej pory z programu „Czyste Powietrze” w całej Polsce skorzystało blisko 670 tysięcy polskich rodzin, które zrealizują inwestycje na kwotę ponad 16,5 mld złotych. Mieszkańcy Pomorza Zachodniego do tej pory z program „Czyste Powietrze” otrzymali ponad 306 milionów zł. Do biur WFOŚiGW w Szczecinie, Koszalinie i Szczecinku złożyli ponad 15 tysięcy wniosków o dofinansowanie Tegoroczne nowości to między innymi możliwość otrzymania dotacji w wysokości nawet 136 200 złotych