SORy w Koszalinie i Szczecinku dostaną miliony złotych dotacji

W ramach konkursu na modernizacje SORów rozdysponowano 1,5 mld zł na szpitalne oddziały ratunkowe z Funduszu Medycznego. Pieniądze trafią do ponad 150 lecznic. Na liście znalazł się koszaliński szpital, który dostanie blisko 15 milionów i powiatowy szpital w Szczecinku, na którego konto wpłyną prawie 4 miliony.

Jak zdradza Piotr Rozmus, rzecznik starostwa powiatowego w Szczecinku, któremu szpital podlega, środki zostaną wykorzystane na zakup nowoczesnego sprzętu i poprawę warunków na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz współpracujących z nim pracowniach diagnostycznych.

- Do SOR trafią m.in.: kardiomonitory, stacja nadzoru, łóżko bariatryczne, aparat do znieczuleń, defibrylator, fotel do transportu i mobilny podnośnik pacjenta, aparat do kompresji klatki piersiowej, zestawy komputerowe z osprzętem, aparaty USG i EKG, respirator transportowy dla dorosłych, stacja poglądowa do oglądania zdjęć RTG i TK oraz respirator transportowy pediatryczno/noworodkowy. Pracownie diagnostyczne wzbogacą się o: aparaty USG i RTG, system do udostępniania on-line obrazów badań diagnostycznych, videogastroskop do pracowni Endoskopowej, szafę do przechowywania endoskopów oraz myjkę do gastroskopów - wymienia.