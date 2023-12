Spalona restauracja znika z Połczyna-Zdroju. Należała do romskiego muzyka ze Szczecinka [ZDJĘCIA]

Przy ulicy 5 Marca w Połczynie-Zdroju powoli kończą się prace rozbiórkowe resztek kamieniczki, w której przez ostatnie lata działała „Cygańska restauracja Trojanka” należąca do Bogdana Trojanka, lidera romskiego zespołu Terne Roma ze Szczecinka. W lutym 2022 roku niemal doszczętnie strawił ją pożar, a wypalone i niebezpieczne ruiny straszyły w centrum miasta.

– Rozbiórki i uporządkowania terenu domagali się połczyńscy radni, decyzję o rozbiórce wydał także powiatowy inspektor nadzory budowlanego – Bogdan Trojanek wyjaśnia nam, że dłużej z tym zwlekać nie mógł, bo niepowołane osoby wchodziły na pogorzelisko mimo ogrodzenia i starały się wyciągać jakie elementy ryzykując życiem i zdrowiem. - Zdecydowałem się więc teren uporządkować, choć firma ubezpieczeniowa, która nadal nie wypłaciła odszkodowania, oponowała przeciwko temu.

Co dalej? Nasz rozmówca zapewnia, że będzie chciał lokal odbudować. - Chcę nadal realizować swoje marzenia, ale nie wiem kiedy to będzie możliwe – mówi Bogdan Trojanek. - Nowy obiekt, zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, będzie musiał mieć formę nawiązująca do poprzedniego wyglądu kamieniczki.