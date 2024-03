Srogi rewanż koszykarzy GKS Tychy w Koszalinie

Podopieczni Rafała Knapa zaliczyli czwartą porażkę z rzędu, czym wyrównali najgorszą serię w sezonie, ze stycznia. Łącznie w 2. rundzie Żak przegrał już 9 z 12 meczów. To jeden z najgorszych bilansów w lidze. Tylko dzięki wynikom z 1. rundy nie grozi mu spadek, nawet jeżeli nie wygra już nic do końca sezonu. I to jedyna dobra wiadomość.

Także trzecia kwarta rozgrywana była pod dyktando podopiecznych Tomasza Jagiełki. Rozpoczęli ją od mocnego uderzenia, trafiając na starcie trzy trójki (Szymon Walski 2, Szmit 1), co powiększyło ich przewagę do 23 oczek (24. - 51:28). W tej kwarcie tyszanie trafili w sumie 7 razy za 3 (na 8 prób) i na ostatnie 10. min meczu wychodzili w komfortowej sytuacji, przy wyniku 69:44. Trafienia Karola Kamińskiego i Nowakowskiego dały im najwyższą w meczu przewagę 26 pkt (32. - 73:47). Już do końca nie oddali nad nim kontroli. W Żaku w tym fragmencie nieźle prezentował się Błażej Czerniewicz, dzięki czemu zakończył mecz z pierwszym w sezonie double-double (18 pkt, 11 zbiórek).

Żak Koszalin - GKS Tychy 64:86 (12:23, 16:19, 19:27, 17:17)

Żak: Rajewicz 12 (2x3), Pawlak 9 (1x3, 3 prze.), Tomaszewski 4 (3 as., 3 str.), Życzkowski 3, Droździel 0 (4 zb., 3 str.) - Czerniewicz 18 (11 zb., 3 str.), Rosiński 7 (3 zb.), Skiba 7 (1x3, 3 as., 3 str.), Szewczyk 4, Janus 0, Lewandowski 0, Osipik 0.

GKS: Szmit 22 (3x3, 3 zb., 5 prze., 3 str.), Walski 10 (2x3, 3 zb.), Samiec 9 (6 zb., 4 as., 4 str.), Kamiński 8 (6 zb., 4 as., 5 prze., 4 str.), Zmarlak 0 (4 zb., 4 as.) - Koperski 19 (5x3), Nowakowski 14 (1x3, 4 zb.), Bożenko 4 (6 as.), Duda 0 (2 bl.), Węgrowski 0 (3 str.).