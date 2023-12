Starsze małżeństwo ze Szczecinka straciło dorobek życia. Oszuści "na wnuczka" w akcji

- Telefon z wołaniem o pomoc od swojego syna odebrała w sobotę (16 grudnia) seniorka ze Szczecinka - informuje starsza aspirant Anna Matys, rzeczniczka prasowa policji w Szczecinku. - Stojący obok mąż przysłuchiwał się prowadzonej konwersacji. Kobieta dowiedziała się, że jej syn przebywający na terenie Niemiec spowodował wypadek na przejściu dla pieszych, w którym ucierpiała ciężarna kobieta. Na drodze sprawcy zdarzenia, któremu ma grozić 16 lat pozbawienia wolności stanęła Polka pracująca w niemieckiej policji, która zaoferowała mu pomoc.

Warunek - wpłacenie kaucji w wysokości 300 tyś zł. Oszustka podająca się za policjantkę poinstruowała seniorkę co ma zrobić, a żeby nie fatygować ich do komendy, do domu przyszła kobieta, która bez słowa odebrała przygotowaną torbę z pieniędzmi. Było w niej 270 tys. zł.... całe oszczędności starszego małżeństwa.