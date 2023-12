Strażacki Konwój Świętego Mikołaja w Łubowie [WIDEO] oprac. KG

Wideo

Podobnie jak w latach poprzednich, na ulicach regionu znów pojawił Strażacki Konwój Świętego Mikołaja. Ozdobione świątecznymi dekoracjami pojazdy pożarnicze wyruszyły w czerwonym korowodzie głównie po terenie powiatu szczecineckiego, w tym również do Łubowa. Nie zmienił się za to cel wydarzenia i podobnie jak we wcześniejszych jego edycjach z jednej strony będzie to przestrzeganie przed czadem, z drugiej zaś promocja Ochotniczych Straży Pożarnych. W trakcie wydarzenia najmłodsi mogli podziwiać pojazdy strażackie, zrobić zdjęcie ze Świętym Mikołajem oraz otrzymać słodki podarunek. Dorosłym z kolei rozdawano bezpłatnie czujki tlenku węgla.