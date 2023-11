Stypendia za aktywność na Politechnice Koszalińskiej. Warto się uczyć i mieć pasję

- Zarówno wtedy, jak i dziś uważamy, że to jest przyszłość, jeśli chodzi o ekonomię i rozwój społeczeństwa. Politechnika Koszalińska dołączyła do naszego grona jako 66. uczelnia w kraju. Razem to już ponad 1000 ośrodków akademickich z całego świata, z którymi współpracuje Santander. Zależy nam na tym, by studenci rozwijali się pod kątem języków obcych i kompetencji miękkich, ale też technologicznych - dodał.