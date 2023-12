Świąteczne paczki dla powstańców warszawskich z Koszalina i regionu

Do jednych i drugich odwiedzin doszło w ramach akcji „Dar Serca”. To jej kolejna odsłona w ramach wspólnej, dobroczynnej inicjatywy leśników skupionych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku (w Nadleśnictwie Szczecinek i Nadleśnictwie Karnieszewice) oraz Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Czarnem. Mundurowi odwiedzają w tym roku powstańców warszawskich z prezentami i dobrym słowem. W regionie koszalińskim żyje już tylko pięcioro bohaterów z tragicznego zrywu stolicy: w Bornem Sulinowie, Białym Borze, Koszalinie, Sianowie i Krzemieniewie koło Czarnego. - Zorganizowaliśmy wśród naszych kolegów i koleżanek zbiórkę żywności długoterminowej oraz pieniędzy na zakup środków sanitarnych i pielęgnacyjnych - mówi Maciej Wiórek, szczecinecki leśnik.

O wizycie u Marka Szwarca, weterana żyjącego w Bornem Sulinowie, do której doszło wcześniej już pisaliśmy ( wcześniej paczka trafiła też do Janiny Wons z Krzemieniewa). Teraz mundurowi zawitali do Sianowa, Koszalina i Białego Boru. W weekend udali się do powstańców w Koszalinie (Jerzy Leonowicz) i w Sianowie (Aleksander Kaczorowski). Była okazja do ciepłej i serdecznej rozmowy, przekazania prezentów i okolicznościowego tortu z flagą biało-czerwoną i znakiem Polski Walczącej. Podobnie serdeczna atmosfera panowała w poniedziałek, gdy delegacje leśników i Służby Więziennej zawitały do Piotra Kawy w Białym Borze. Tu również nie zabrakło przekazania świątecznej paczki, tortu i sympatycznych rozmów.