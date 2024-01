32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Koszalinie [PROGRAM]

480 wolontariuszy wyjdzie na ulice Koszalina i okolic, by kwestować na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do tego około 100 pracowników Urzędu Miejskiego będzie zaangażowanych w pracę przy finale. Tegoroczny cel zbiórki to leczenie płuc dzieci i osób dorosłych po pandemii koronawirusa.

- Po pandemii wracamy z dużą sceną i koncertem na Rynku Staromiejskim - powiedział Krzysztof Plewa, członek koszalińskiego sztabu WOŚP. - Pomaganie samo w sobie nie ma barw, jest neutralne. Przez dotychczasowe finały do koszalińskich placówek medycznych zakupiono sprzęt o wartości ponad 9 milionów złotych. Znów będą z nami praktycznie wszyscy - służba więzienna, straż graniczna, policja, strażacy, pracownicy ratusza i instytucji kultury - dodał.

Główne wydarzenia odbędą się w niedzielę 28 stycznia od godziny 15.00 przed ratuszem w Koszalinie