Szczecineckie przedszkole kontra ratusz. Zdecyduje Sąd Najwyższy [ZDJĘCIA]

To tam bowiem od grudniowego wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie odwołały się panie prowadzące szczecineckie Przedszkole Krasnoludek. Przypomnijmy, że sąd oddalił apelację od majowego wyroku Sądu Rejonowego w Szczecinku nakazującego wydanie nieruchomości przy Przemysłowej w związku z wygaśnięciem umowy dzierżawy. Wyrok jest prawomocny, na tej podstawie miasto – właściciel obiektu – może domagać się jego dobrowolnego wydania, a – w razie odmowy – wystąpić do komornika o egzekucję wyroku.

To jednak na razie nie nastąpi, bo spółka prowadząca Krasnoludka złożyła wniosek o kasację wyroku do Sądu Najwyższego, a koszaliński sąd wydał tzw. zabezpieczenie do chwili rozpatrzenia skargi kasacyjnej. Kiedy to nastąpi? Nie wiadomo. - Przedszkole nadal więc działa i będzie działać – informuje nas osoba związana z Krasnoludkiem.