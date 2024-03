Szósta edycja targów pracy w koszalińskiej "samochodówce" [ZDJĘCIA]

W targach udział wzięło około 60 uczniów ostatnich klas koszalińskiej szkoły. Spotkali się z nimi przedstawiciele 18 firm, uczelni i instytucji działających na naszym terenie. - Te targi mają naszym uczniom wskazać możliwe ścieżki rozwoju, dlatego prócz firm z branży mechanicznej i samochodowej, z uczniami spotkali się też przedstawiciele uczelni, na których uczniowie mogą kontynuować naukę czy służby więziennej, w której szeregi co roku trafiają absolwenci koszalińskiej szkoły — zdradza Tomasz Lampkowski, dyrektor szkoły.

Motywacja jest oczywista — spotkanie z pracodawcami ma pomóc uczniom s szkoły podjąć decyzję jak pokierować swoją zawodową przyszłością. Dodatkowo szkoła chce przekonać młodych ludzi, że warto z regionem koszalińskim związać swoje zawodowe życie, bo lokalne firmy mają im dużo do zaoferowania.

Targi w tej formuje to okazja, by poznać lokalne firmy, ich możliwości, warunki pracy. Co roku udział w nich biorę przedstawiciele branży motoryzacyjnej, z która blisko współpracuje „samochodówka” m.in. przez system praktyk zawodowych.

Dyrektor Lampkowski przyznaje, że niektórzy uczniowie prosto z murów „samochodówki” trafiają do tych firm. Spotkanie z uczniami ostatnich klas to też świetna okazja dla przedstawicieli firm: - Mogą poznać perspektywę młodych ludzi, ich oczekiwania.

Zespół Szkół nr 10 im. B. Chrobrego szkoli techników pojazdów samochodowych, mechaników, techników spedytorów, mechaników pojazdów samochodowych, elektromechaników pojazdów samochodowych, czy blacharzy.