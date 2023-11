Ten Dollars z Koszalina przypomina o sobie starymi nagraniami na płycie CD. Zobacz ARCHIWALNE ZDJĘCIA

Płytę zespołu Ten Dollars będzie można kupić we wtorek w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Sklepik będzie działał od godziny 16:30. Do pierwszych 40 egzemplarzy w gratisie będzie dodawana przypinka z logo zespołu. Natomiast o godz. 17 rozpocznie się spotkanie z muzykami, którzy powspominają stare czasy.

Biografia zespołu Ten Dollars

Kolejne koncerty i festiwale wypromowały Ten Dollars na najbardziej eksportową i utytułowaną kapelę z Koszalina w tamtym czasie, min.: Generacja’87 Koszalin (I miejsce), Jarocin’87, Jarocin’88, V Nova Scena w Gdyni (1988), Krajowa Scena Młodzieżowa (Słupsk, Koszalin), Mokotowska Jesień Muzyczna w Wa-wie czy Festiwal „Rock dla Pokoju” (1989 - III nagroda).

Nagrodą za wygranie festiwalu „Generacja’87” była sesja nagraniowa w Radio Koszalin. Zespół występował również na koncertach w Kreślarni w cyklu „Na małej Fali” u boku Kobranocki czy Big Tu Tu, grupy Wielkanoc. Do historii przeszedł również koncert w BTD w Koszalinie połączony z wystawą fotografii Zdzisława Pacholskiego pt. „Próba kiczu”. Materiał z tego koncertu został zapisany na taśmach VHS i przetrwał do dziś. Dopełnieniem były koncerty w RFN (1988).

Największy sukces to wygranie kilku eliminacji i zakwalifikowanie się do „Złotej dziesiątki” Finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki we Wrocławiu. Nagrodą był udział w koncercie „Debiuty” na Krajowym Festiwalu Piosenki w Opolu (1989), uwieńczony wyróżnieniem (drugie miejsce) i udziałem w koncercie galowym Opola. Nagrodą była również sesja nagraniowa dla PR 3 Polskiego Radia, którą zespół zrealizował w połowie 1990 roku. Jesienią 90 roku Ten Dollars został zaproszony do udziału w Programie TVP2 „Premie i Premiery”.