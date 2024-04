Tomasz Sobieraj: prezydent Jedliński zdradził swoich wyborców [ZDJĘCIA, WIDEO]

Tomasz Sobieraj, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Koszalina, w trakcie środowego spotkania z dziennikarzami ostro skrytykował prezydenta Piotra Jedlińskiego, z którym w drugiej turze walczy o fotel prezydenta miasta.

- Kilka lat temu Piotr Jedliński zdradził swoich wyborców, zdradził koszalinian wchodząc w nieformalną koalicję z Prawem i Sprawiedliwością i rozpoczynając współpracę z radnymi PiS w koszalińskiej Radzie Miejskiej. W ostatni wtorek, gdy publicznie został poparty przez PiS przed drugą turą, tylko tę zdradę usankcjonował i ją potwierdził. Chciałbym więc zapytać tych koszalinian, którzy go w pierwszej turze poparli, czy aby na pewno chodziło im o to, żeby poprzeć też Prawo i Sprawiedliwość? Chciałbym zapytać koleżanki i kolegów radnych, którzy popierają Piotra Jedlińskiego, czy dobrze się czują stając w jednej linii z PiS-em i Konfederacją, która także wsparła urzędującego prezydenta? - pytał Tomasz Sobieraj. Poinformował też o swoim udziale w debacie z udziałem publiczności, którą w przyszły czwartek zorganizuje Politechnika Koszalińska. - Liczę też na to, że udział w niej weźmie także Piotr Jedliński – dodawał.