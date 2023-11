Transport z darami gotowy. Koszalińska Czaplówka pomaga Ukraińcom [WIDEO, ZDJĘCIA]

- Transport jedzie do Przemyśla, gdzie, razem z transportem od niemieckiej społeczności w Hamburgu, będzie kierowany dalej, na Ukrainę - mówił Roman Biłas, przewodniczący Koszalińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce. - Bezpośrednio na linię frontu dary - w tym żywność - pomoże przekazać dr Olga Solarz, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Magia Karpat - dodał. Wartość transportu z Koszalina to około 150 tysięcy złotych. Na Ukrainę ma dotrzeć do końca listopada.