Trwa rozbudowa szczecineckiej komendy straży pożarnej [ZDJĘCIA]

Prace powoli dobiegają końca, w najbliższych tygodniach inwestycja powinna się zakończyć.

Przypomnijmy, że I etap strażackiej inwestycji zakończył się na przełomie roku 2022 i 2023. Ukończono wówczas budynek garażowo-socjalny w stanie surowym, co pochłonęło 3,3 miliona złotych. To prawie pół miliona więcej niż szacowali strażacy, ale w dobie rosnących cen materiałów i robocizny, taniej raczej już by nie było.