Trzesiecki bunkier w Szczecinku w nowej odsłonie. Ciężka praca dała efekt [ZDJĘCIA]

Tym co go wyróżnia od innych umocnień niemieckiego Wału Pomorskiego jest fakt, że w wyniku powojennego wydobycia kruszywa konstrukcja bunkra została całkowicie odkopana. Większość fortyfikacji bowiem Niemcy starali się z oczywistych powodów wtopić w przyrodę, zamaskować, zakryć ziemią i roślinnością. Traf los chciał jednak, że szczecinecki B-Werk można było podziwiać w całej okazałości.

Bunkier trzesiecki, czyli potężny B-Werk stanowił jeden z głównych elementów umocnień Wału Pomorskiego w rejonie Szczecinka. Ocalał, choć uszkodzony specjalnie po wojnie, i do dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków tych fortyfikacji. Od kilkunastu już lat przemieniony w Muzeum Wału Pomorskiego i Militarnej Historii Pomorza jest dzięki miłośnikom dawnych dziejów i wolontariuszom skansenem wojskowym.

Miało to swoje plusy, miało i minusy. Jednym z tych drugich był fakt, że przez wysadzony strop do wnętrza bunkra dostawała się deszczówka. Pasjonaci historii zrekonstruowali uszkodzone części B-Werka, uzupełnili je betonem, zasmołowali i pokryli papą. Ale woda i tak przez odsłonięty strop przesiąkała do środka.