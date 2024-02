Uderzył w inne auto mając ponad trzy promile alkoholu! Odpowie przed sądem [ZDJĘCIA] OPRAC.: Dawid Jaśkiewicz

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło we wtorek w Darłowie. 50-letni kierowca uderzył w tył poprzedzającego go pojazdu. Mężczyzna miał w organizmie ponad trzy promile alkoholu.