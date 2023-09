W Koszalinie rusza Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej [WIDEO]

Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej w Koszalinie organizowany jest już po raz 21. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się we wrześniu 2000 roku.

W tym roku w festiwalu udział weźmie około 80 uczestników. Na scenie Filharmonii wystąpią Koszalińska Orkiestra Akordeonowa „Akord”, Tetrico Akord, Koszaliński Kwintet Akordeonowy, Stargardzkie Trio Akordeonowe, Szczecin Accordion Band, Trio Akordeonowe Nowa Sól, Naujenes Accordion Orchestra (Łotwa), Two in One (Łotwa) oraz zespoły i soliści z uczelni artystycznych z Krzywego Rogu na Ukrainie.

Jak zdradza Artur Zajkowski, pomysłodawca i organizator Festiwalu, podczas inauguracyjnego koncertu usłyszymy Koszalińską Orkiestrę Akordeonową.

W programie tegorocznego festiwalu znajdą się utwory muzyki poważnej, przez popularną, aż po melodie filmowe. Koncerty zaplanowane są w czwartek, piątek i sobotę w Filharmonii Koszalińskiej (początek o godzinie 12). Wstęp wolny.