W referendum Polacy mogą zdecydować o najważniejszych sprawach

Czy pan i pana ugrupowanie weźmiecie udziału w referendum 15 października?

Oczywiście, że zarówno moje ugrupowanie, które reprezentuję, jak i ja sam weźmiemy udział w referendum i oddamy w nim głos. Wszystkich wyborców gorąco zachęcam do tego, aby uczynili tak samo. To bardzo ważne głosowanie, w którym Polacy mogą zdecydować o najważniejszych kierunkach, w ramach których realizowana będzie polityka naszego państwa.

Jak ocenia pan pomysł przeprowadzenia referendum oraz pytania, jakie zostaną postawione Polakom?

Czas na przeprowadzenie takiego referendum jest idealny, a pytania w nim zawarte są dla Polaków kluczowe. Nielegalna migracja, wiek emerytalny, granica z Białorusią, nasz wspólny majątek narodowy - proszę powiedzieć, który z tych tematów, jak głosi to opozycja, jest wtórny, spóźniony, nieważny dla milionów Polaków? Dlaczego tak zaciekle opozycja zwalcza sam zamiar wzięcia udziału w referendum? Dlaczego zniechęca do wzięcia udziału w najwyższej demokratycznej formule, czyli w jej bezpośrednim wydaniu? Trudno zrozumieć takie postępowanie, przecież każdy, kto weźmie kartę z pytaniami referendalnymi, ma wybór: może zagłosować tak, lub inaczej. O co więc chodzi? Otóż trudno nie ulec wrażeniu, że chodzi o to, aby w przyszłości nie dać sobie związać rąk. Opozycja najwyraźniej nie chce znaleźć się w sytuacji, gdy będzie musiała, realizując swoją politykę, brać pod uwagę zdanie narodu wyrażone w referendum. Dlatego jest ono tak bardzo ważne dla milionów Polaków, bo mogę teraz wymusić na opozycyjnych politykach, aby ci w tych kilku kwestiach postępowali zgodnie z wolą polskiego społeczeństwa, a nie z wolą, którą Polsce próbują narzucić czynniki zewnętrzne. Gra tutaj toczy się o najwyższą stawkę, dlatego jeszcze raz zachęcam do wzięcia udziału w niedzielnym referendum.