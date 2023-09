W środę rusza m-Teatr. Są jeszcze pojedyncze bilety na spektakle

Podczas m-Teatru swoje spektakle prezentują młodzi reżyserzy, czyli zgodnie z założeniami tacy, którzy na swoim koncie mają nie więcej niż 10 teatralnych realizacji na swoim koncie. Nagrodą główna jest czek na kwotę 7 tysięcy złotych oraz zaproszenie do zrealizowania w koszalińskim teatrze spektaklu, w którego - jak zdradza Andrzej Mielcarek, dyrektor BTD - zwycięzcy chętnie korzystają: - Dzięki temu przez ostatnie lata w koszalińskim teatrze można było oglądać wiele nowatorskich, oryginalnych produkcji.

W środę zobaczymy spektakl "W małym dworku" Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie. Co wiemy o spektaklu? Na gnieźnieńską scenę po wielu latach przerwy wraca Stanisław Ignacy Witkiewicz – artysta totalny – malarz, rysownik, fotografik, dramaturg i powieściopisarz, filozof i krytyk sztuki. A do tego ekscentryk, skandalista. Całe życie poszukiwał artystycznego absolutu, który nazywał „czystą formą” i szukał go zarówno w literaturze, jak i w malarstwie. Był jednym z najważniejszych i najbardziej barwnych kreatorów życia artystycznego i towarzyskiego przedwojennej Polski. „W małym dworku” należy do kanonu literatury polskiej tej epoki i stanowi fascynujące wprowadzenie widza i czytelnika w arkana jego dramaturgii. Nie ma bowiem formy – moralnej, obyczajowej, literackiej – której artysta nie chciałby w swej twórczości wstrząsnąć i zniszczyć. Zmienia wszystko w groteskę, do wszystkiego wprowadza, albo ze wszystkiego wydobywa – elementy niezborne, przypadkowe, nieskładne, rażące odmiennością. Nawet jego humor jest humorem amatora tego co dziwne, brzydkie, niekonwencjonalne. Dramaturgia Witkiewicza otwiera przed widzem nowy świat. Jak odczytuje dziś tego autora najmłodsze pokolenia twórców teatru? Być może na to pytanie odpowie ten spektakl, który powstał przy współpracy z warszawską Akademią Teatralną.

Karnetów na festiwalowe spektakle już nie ma, ale są jeszcze bilety, na niektóre ze spektakli. Miejsca rezerwować można telefonicznie: 94 342 22 67, 515 530 253.