W wieku 56 lat zmarł Mariusz Karol. Były trener AZS-u Koszalin i Kotwicy Kołobrzeg

Karol urodził się 8 maja 1967 roku w Rzeszowie, gdzie na miejscowym uniwersytecie skończył studia prawnicze. Pierwszą pracę w koszykówce podjął w Warcie Gdynia – znalazł się w sztabie szkoleniowym Tadeusza Hucińskiego, pod wodzą którego kobiecy zespół został w 1996 roku mistrzem Polski.

Po tym sukcesie przeszedł do występującego w męskiej drugiej lidze Trefla Sopot, którego pierwszym trenerem był Adam Ziemiński. W 1997 roku drużyna awansowała do ekstraklasy, a Karol pracował w tym klubie do 2002 roku – był asystentem Tadeusza Aleksandrowicza, Tomasza Służałka, Arkadiusza Konieckiego i Eugeniusza Kijewskiego.