Walczyli o polski Kołobrzeg. Ich nagrobki zostaną odnowione

Pieniądze z rządu – a konkretnie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - trafiły do Kołobrzegu w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Kwota jest niemała, bo wynosi 60 tysięcy złotych (koszt całej inwestycji to 75 tysięcy złotych). Oznacza to, że jeszcze w tym roku, na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu przy ul. 6 Dywizji Piechoty, odnowionych zostanie 437 płyt nagrobnych (uczytelnione i uzupełnione zostanie także liternictwo na płytach - ponad 57.000 znaków).

Projekt ten zakłada też realizację zadań towarzyszących. W tym wypadku będzie to publikacja informacyjna z mapą cmentarza oraz spacer edukacyjny "Poznawanie nekropolii kołobrzeskiej". Ten został zaplanowany na 22 września 2023 roku, w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa.

Cmentarz Wojenny w Kołobrzegu to jedna z większych nekropolii z okresu II wojny światowej w Polsce. Upamiętniono tu 1762 poległych żołnierzy, którzy w 1945 roku walczyli w bitwie o Kołobrzeg. Organizacja kwatery rozpoczęła się w 1948 roku. W latach 1959-1963 kwatera ze szczątkami żołnierzy przy ul. 6. Dywizji Piechoty otrzymała trwałą architekturę cmentarną zaprojektowaną przez arch. Wiktora Tołkina Obecna forma cmentarza pochodzi z roku 1980, autorem projektu jest koszaliński artysta plastyk Zygmunt Wujek, a scenariusz nazwisk poległych i innych tekstów opracował dr Hieronim Kroczyński.