Wąskotorówka wjedzie na nowe tory. Darowizna Polskich Linii Kolejowych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały Towarzystwu Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej darowiznę w postaci ponad 4 kilometrów szyn oraz zestawu elementów mocujących: podkładki żebrowe, łubki, śruby łubkowe, śruby stopowe, nakrętki, łapki, wkręty i pierścienie - poinformowała Magdalena Janus, rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Wysłużony materiał, o łącznej wartości ponad 410 tys. złotych pochodzi ze szlaku Grotniki Drawskie - Złocieniec na linii kolejowej nr 410 Grotniki Drawskie - Choszczno - dodała.

- To bardzo duże wsparcie, a jak duże, zobrazujmy to liczbami. Gdybyśmy chcieli sami zakupić tyle szyn, musielibyśmy wydać 1,3 miliona złotych. Nie stać nas na takie wydatki - przyznaje Paweł Gajdzica, prezes zarządu Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej. - W przypadku remontu trakcji kolejowych, 80 procent kosztów to materiały, 20 procent to robocizna - dodaje.

Procedura związana ze składaniem wniosku i jego rozpatrywaniem trwała dwa lata, ale szczęśliwie ostateczna decyzja okazała się pozytywna. Obecnie TKKW czeka na rozpatrzenie wniosku dotyczącego darowizny akcesoriów (śrub, łat i innych elementów związanych z realizacją remontów torów kolejowych). Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy do wniosku ma odnieść się w ciągu najbliższych trzech miesięcy.