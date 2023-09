Weekend w Koszalinie. Gdzie warto się wybrać? Sprawdź nasze propozycje

Piątkowy wieczór można też spędzić w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym - tam o godzinie 19 rozpocznie się spektakl „Stosunki na szczycie” Edwarda Taylora. Ta historia zaczyna się niewinnie, od planowanego spotkania wysokich urzędników Unii Europejskiej w luksusowym apartamencie w Paryżu. Gra idzie o nie byle jaką stawkę: sir Clive Partridge, wysoki urzędnik Brytyjskiej Komisji Wspólnego Rynku czeka na Jacquesa Berri, komisarza ds. Handlu, który ma zdecydować o ewentualnym poparciu kandydatury Partridge’a na stanowisko Przewodniczącego Komisji… Ale jak to w życiu, a szczególnie w farsie bywa, wszystko zaczyna iść nie tak… Nieszczęścia sir Clive’a Partridge’a zaczynają się od zagubionej walizki i niespodziewanej wizyty kochanki.

W piątkowe popołudnie można też wybrać się do koszalińskiego amfiteatru - tam o godzinie 17 rozpocznie się dzień otwarty. Zaprezentują się zespoły Amatorskiego Ruchu Artystycznego CK105. Będzie okazja zapisać się do sekcji, porozmawiać z instruktorami.

Sobotnia propozycja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego to "Kolacja na cztery ręce". To fikcyjne spotkanie dwóch wielkich kompozytorów – Bacha i Haendla w sztuce Paula Barza. Spektakl, obok niezwykłej znajomości epoki, pokazuje pełen pasji pojedynek dwóch wielkich osobowości. Dwaj muzyczni geniusze, dwa skrajnie różne charaktery. Miłośnik londyńskich salonów, bogaty i wpływowy, ulubieniec królów siada naprzeciwko skromnego, ale uznanego i szanowanego współtowarzysza. Urodzili się w tym samym roku, ale nigdy się nie spotkali. Czy pod wyszukanymi strojami i kunsztownymi perukami mogą się kryć zwykłe ludzkie słabości? Co wyniknie z tego spotkania? Początek spektaklu o godzinie 17.