Weekend w Koszalinie. Sprawdzamy gdzie warto się wybrać

Anna Gadt to improwizująca wokalistka jazzowa i autorka muzyki, klasycznie wykształcona pianistka. Reprezentantka europejskiej sceny jazzowej, łącząca wolną improwizację, muzykę klasyczną oraz jazz. W swoim dorobku ma siedem autorskich płyt. Koncertowała m.in. we Francji, Niemczech, Szwajcarii, Łotwie, Litwie, Słowacji. W Polsce m.in.: na festiwalu Jazz Jamboree, Jazz Juniors, Jazz Jantar, Jazz nad Odrą. Laureatka Grand Prix międzynarodowego konkursu muzyków śpiewających - Jazz Struggle (nagrodę otrzymała z rąk przewodniczącego jury - Billy Harper). Trzykrotnie nominowana do nagrody muzycznej Fryderyk w kategorii Debiut Roku, Artysta Roku oraz Album Roku. Wielokrotnie wyróżniana w ankietach słuchaczy oraz krytyków muzycznych czasopism Jazz Forum oraz JazzPress.

Piątek, koszalińska katedra, godzina 19.15, koncert biletowany

Przed publicznością wystąpią Renata Lesieur (Litwa) – organy zespół muzyki dawnej „Floripari” Muzycy Wawelscy w składzie: Maria Klich - sopran, lira korbowa, psalterium Justyna Grabowska - portatyw, wirginał Aleksander Tomczyk (kierownik artystyczny) - dawne instrumenty dęte i perkusyjne Andrzej Zborowski - prelegent. W programie m.in. Johann Sebastian Bach – Chaccone na skrzypce (transkrypcja na organy Henri Messerer) Mikalojus Konstantinas Čiurlionis - Fuga cis-moll Giedrius Kuprevičius - Praeludium pamięci Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa Aivars Kalējs – Toccata on the chorale „Allein Gott in der Höh się Ehr” program II części: „VIA SACRA - polskie peregrynacje do Santiago de Compostella”: Antyfona „Sub Tuum praesidium” („Pod Twoją obronę”) Venite a laudare – Laudario di Cortona (II poł. XIII w.) Cantiga 100. „Santa Maria, Strela do Dia” („Najświętsza Panno, gwiazdo zaranna”)(Cantigas de Santa Maria, XIII w.) Anonim (XVI w.) - Tourdion Francesco Landini - Ecco la primavera Anonim (XV w.) – „Bądź wiesioła, Panno czysta” Piotr z Grudziądza – „Plaude euge Theotokos”.