Weekend w Koszalinie z polonijnym latem, patriotycznymi pieśniami i muzyką organową [WIDEO]

Przypominamy też, że trwa 57. Międzynarodowy Festiwal Organowy. W piątek w koszalińskiej katedrze o godzinie 19.15 rozpocznie się siódmy koncert. W programie m.in. Marco Enrico Bossi – Temat z wariacjami op. 115, Melchiorre Mauro Cottone - „Ninna Nanna”, Grimoaldo Macchia – „Gathered together in the love of God”.

"Mozaika Taneczna" w wykonaniu Szkoły Tańca ASTRA w ramach "Koszalińskich Kamerynek" to pomysł na sobotnie popołudnie. Organizatorzy zapraszają do obejrzenia letnich prezentacji tanecznych na Rynku Staromiejskim w Koszalinie (okolice Restauracji Mozaika). Tytuł sobotniego wydarzenia to "Barwy Hiszpanii - nie tylko paso doble...". Początek o godzinie 18. Wstęp wolny.

Centrum Kultury 105 w Koszalinie oraz Stowarzyszenie Śpiewacze „Śródmieście” w Koszalinie zapraszają na XI Prezentacje Piosenki Patriotycznej i Wojskowej im. Tadeusza Lenartowicza, podczas których na scenie sali widowiskowej CK 105 wystąpią chóry i zespoły śpiewacze z Koszalina oraz regionu. Podczas koncertu zaprezentowany zostanie przekrój polskich pieśni patriotycznych i żołnierskich. Początek w niedzielę o godzinie 11.