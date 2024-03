Wielki dzień szczecineckiego "mechanika". Hala za 16,5 miliona złotych gotowa [ZDJĘCIA]

Budowa hali popularnego „mechanika” ruszyła pod koniec 2022 roku, teraz – choć z małym poślizgiem spowodowanym pogodą i fatalnymi warunkami gruntowymi – dobiegła końca. W piątek (22 marca) hala została oficjalnie otwarta.

Na tę chwilę najbardziej czekali uczniowie i nauczyciele ZSTech, którzy na czas budowy musieli się wyprowadzić na lekcje WF do odległej hali „budowlanki”. Przechodząc teraz przez starą salkę „mechanika” do nowej hali (spięte są napowietrznym łącznikiem) widać szokujący kontrast. Trudno uwierzyć, że kilkuset uczniów mogło ćwiczyć na tak małej powierzchni. Standardu nawet nie sposób porównać. Jedyny minus jaki zauważyliśmy to zbyt skąpa liczba szatni.

W hali ZSTech są boiska do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego, zapasów, gimnastyki i akrobatyki, badmintona oraz treningowe boisko do piłki ręcznej. Architektonicznie jest nieco zbliżona – choć nieco mniejsza - do nowego obiektu Zespołu Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku. Hala „mechanika” jest połączona z gmachem szkoły, aby uczniowie nie musieli wychodzić na zewnątrz. Uporządkowany został także i zagospodarowany teren wokół, parkingi i tereny zielone oraz nowy wjazd od strony ulicy Koszalińskiej.