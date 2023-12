Wskoczył do jeziora by ratować dziecko. Za ofiarność i odwagę. Medal od prezydenta RP [ZDJĘCIA, WIDEO]

- To było w czerwcu tego roku, jeszcze przed wakacjami - opowiada nam Błażej Kostra. Jest ubrany w galowy mundur strażacki, obok niego stoi żona, dzieci, w klapie jest już wpięty medal, uroczystość jest podniosła, przed chwilą odśpiewano cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. - Szykowaliśmy się do Bożego Ciała - kontynuuje opowieść pan Błażej. - Nasza OSP pomagała przygotowywać te uroczystości. Nagle zawyła syrena alarmowa. Pomyślałem, że to może jakaś próba przed świętem albo przed ćwiczeniami, jakie miały się odbyć następnego dnia. Ale za chwilę dzwoni mój telefon i kolega informuje, że doszło do tragedii, że dziewczynka się topi na jeziorze niedaleko mojego domu. Nie namyślając się ani chwili, wskoczyłem do samochodu.

Kostra jest survivalowcem, ratownikiem wodnym, zajmuje się też szkoleniem wysokościowym. Strażakiem jest ochotniczo. Ponieważ szykował się do ćwiczeń wodnych, miał ze sobą sporo sprzętu do ratowania życia. Gdy dojechał do jeziora, od razu wskoczył do wody, by ratować dziewczynkę.

- Było tam sporo osób, szukali jej wędkarze, to oni wskazali mi miejsce, gdzie ostatni raz ją widzieli. Zanurkowałem, wyciągnąłem ją z głębokości około 4 metrów - relacjonuje strażak. Gdy był już na powierzchni, wędkarze podholowali go z dziewczynką do brzegu. Tam już czekali ratownicy medyczni. Po długiej akcji ratowania życia dziecka, dziewczynka została umieszczona w śmigłowcu i przetransportowana do szpitala w Koszalinie. - Czy czuję satysfakcję? Nie. W głowie mi siedzi to, że dziewczynka jednak nie przeżyła, że w szpitalu zmarła - kończy smutno pan Błażej.