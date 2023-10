Wybory 2023. Wybraliśmy posłów i senatorów. Oni będą reprezentować region

Ponownie więc swojego przedstawiciela w Sejmie nie będzie miał Koszalin. PiS wprowadzi do Sejmu troje posłów i będą to ponownie kołobrzeżanin Czesław Hoc (31 360 głosów), szczecinianin Paweł Szefernaker (29 764 głosy) oraz Małgorzata Golińska (15 253 głosów), mieszkanka Szczecinka.

Najwięcej głosów w regionie zdobył Bartosz Arłukowicz (KO), na którego zagłosowało 67 325 wyborców. Kolejna na liście posłów KO jest Renata Rak, nauczycielka ze Szczecinka, która zebrała 9170 głosów. Do Sejmu weszli też z tej listy Marek Hok (8176 głosów) z Kołobrzegu oraz Paweł Suski (5924 głosy) z Wałcza.

To właśnie Szczecinek z okręgu 40 będzie miał najliczniejszą, bo trzyosobową reprezentację w parlamencie. Obok Golińskiej i Rak mandat uzyskał ponownie Radosław Lubczyk z Trzeciej Drogi. Zdobył 14 353 głosy. Jeśli chodzi o Senat, tu nic się nie zmienia. W okręgu nr 99, w którym głosowali mieszkańcy powiatów kołobrzeskiego, białogardzkiego, świdwińskiego, drawskiego, wałeckiego i choszczeńskiego, wygrał Janusz Gromek, a w okręgu 100 (Koszalin, Sławno, Szczecinek) Stanisław Gawłowski, obaj to kandydaci Paktu Senackiego.

- Podejmując decyzję o kandydowaniu do polskiego Sejmu, zdecydowałem o rezygnacji z mandatu europosła. To decyzja ostateczna - powiedział „Głosowi” Bartosz Arłukowicz.

W okręgu koszalińskim wygrała Koalicja Obywatelska (ponad 124 tysiące głosów i 38,69 proc. poparcia) przed Prawem i Sprawiedliwością (101 tysięcy głosów i 31,36 proc. poparcia), Trzecią Drogą (blisko 40 tysięcy głosów i 12,35 proc.) oraz Nową Lewicą (28 101 głosów i 8,72 proc. poparcia). Nowej Lewicy, choć do Sejmu wprowadzi łącznie 30 posłów, z okręgu koszalińskiego nikt nie będzie reprezentował. Małgorzata Prokop-Paczkowska i pozostali kandydaci lewicy, na czele ze Stanisławem Wziątkiem, zdobyli tu zbyt mało głosów. Mandat więc tracą.

